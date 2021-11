Después de 40 años fuera de los escenarios, el grupo sueco ABBA tuvo que suspender su gira promocional; debida a la muerte de dos personas durante su concierto.

Por un lapso de 24 horas, será suspendido el concierto de homenaje en Suecia. Después de que un hombre de 80 años se cayó de un piso siete y perdió la vida; al parecer fue de forma accidental; lo cual ocasionó que otro espectador también muriera.

La gran sala iba a albergar «Thank you for the music», un espectáculo de homenaje a las obras de Björn Ulvaeus y Benny Andersson, los dos miembros masculinos de ABBA, con algunas versiones del grupo, reseñó El Universal.

Gira promocional de ABBA empañada por dos muertes

ABBA a través de las redes sociales, comentó que «Debido al trágico evento en un concierto de homenaje en Suecia ayer (martes) por la noche, decidimos posponer hasta mañana la publicación del vídeo de nuestro futuro concierto».

El lanzamiento del nuevo álbum que fue anunciado a principios de septiembre. También, la legendaria banda sueca está construyendo en Londres una sala para acoger a partir de mayo de 2022 un espectáculo que incluye «avatares» digitalizados de los cuatro miembros de la banda.

Aun sigue siendo un misterio, la forma exacta de los avatares, que diseñará una compañía de efectos especiales, que en una oportunidad trabajó para las películas de Star Wars.

Por supuesto, los «ABBAtars» representarán a Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad con sus rostros en 1979.

