A veces desconocemos la situación del cercano y juzgamos sin pensar. Así le sucedió a Laura Nieves; quien es la mujer agredida en el C.C. Metrópolis Barquisimeto, además es periodista y padece de bipolaridad.

Es una paciente psiquiátrica con tratamiento. Sus familiares explican que ella está medicada, que no es agresiva y siempre baila.

“No tengo nada en contra de Metrópolis, pero no entiendo por qué me agredieron”, opina Nieves, tras recordar lo que sucedió el sábado en el centro comercial.

La agredida declaró a Punto de Corte que “Yo subí por la escaleras eléctricas hasta el baño, para lavarme los pies. Las mujeres de mantenimiento me dijeron que no podía hacerlo, así que salí del baño. Bajé a la tarima y me provocó bailar, escuché la música y me puse fue a bailar, para entretener al público, para divertir. Pero las vigilantes, una morena y otra de ojos verdes me bajaron a golpes y me sacaron del centro comercial, me decían ladrona y me golpearon. Yo no hice nada malo, no soy ladrona, no tengo malas costumbres”.