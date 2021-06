Una mujer denunció que efectivos del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez)​ la detuvieron y desnudaron sin motivos, la noche del jueves 17 de junio en Maracaibo, estado Zulia.

Por medio de su cuenta en Instagram, Adriana Felisolas relató la serie de irregularidades que vivió cuando seis funcionarios la detuvieron y comenzaron a revisar su vehículo acusándola de transportar drogas.

«Uno me revisaba el capó, otro me revisaba la cartera, otro la maleta, otros los asientos, otro hablaba conmigo. Me tenían atosigada. Les mostré los documentos del carro y los míos personales», contó en el IGTV.

Felisolas aclaró que mantuvo la calma porque no tenía nada que esconder; pero desafortunadamente su teléfono se quedó sin batería para el momento en que los funcionarios le dijeron que debían irse al Comando de Motorizados del 18 de Octubre.

Indicó que los funcionarios se montaron en el vehículo y la obligaron a manejar hasta el lugar. Remarcó que en múltiples oportunidades dudó de que los hombres resultaran verdaderos policías; y que podría tratarse de un secuestro o que le sembraron alguna sustancia en su carro.

Mujer denunció que efectivos de la Cpbez la detuvieron y desnudaron sin motivos

Llegados al comando, la mujer puso a cargar la batería de su celular y los uniformados lo tomaron para revisarlo a pesar de que ella se los prohibió. «Revísalo, ella está escondiendo algo», gritó uno de ellos.

«Luego una femenina me metió en un cuarto y me quitó absolutamente toda la ropa. Luego me tocó, me obligó brincar y ponerme en cuclillas para ver dónde tenía la droga, yo solo pude llorar de la impotencia», indicó.

La mujer contó que terminado este procedimiento de requisa, le arrebató el teléfono a los funcionarios y pudo llamar a un contacto que le permitió salir de allí. «Se excedieron y abusaron de su poder sin motivo alguno», concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ADRIANA FELISOLAS (@adrianafelisolas)

Posteriormente Tarek William Saab, fiscal general de la República, anunció este sábado en su cuenta de Twitter que el Ministerio Público tomó declaraciones de Adriana Felisolas.

«Ministerio Público (Zulia) tomó entrevista a la ciudadana Adriana Felisolas, que denunció a la PBEZ PoliZulia (comando motorizado); quienes presuntamente la detuvieron luego de desnudarla y decomisarle su celular. Designada la fiscal 45 de derechos humanos para investigar estos sucesos», tuiteó.

También puedes leer: Balearon a una mujer y robaron su carro con su hijo a bordo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»