Para Nadia Guhlan «las mujeres afganas serán las grandes víctimas». Pues la luz se apagó con la llegada de los talibanes al país; pues sería retroceder 20 años a la barbarie a la que están acostumbrados esos hombres.

Hace 15 años dejó su país para tratarse las heridas de una bomba que cayó en su casa durante los combates. Ahora, es educadora social y escritora. Pero, con preocupación lo que está ocurriendo con el ascenso al poder de los talibanes.

Durante una entrevista con RNE dijo que “Siento mucha impotencia. No puedo hacer nada. Esto no es una vida, es una tortura para mí”.

Las mujeres afganas serán las grandes víctimas

La toma de Kabul se precipitó después de que el presidente afgano, Ashraf Ghani, huyera este domingo del país, y aceleró los planes de evacuación del personal diplomático extranjero que ya estaban en marcha por parte de muchas naciones.

La joven se pregunta “¿Qué pasa con los afganos, con familias como la mía?”, pues el «El Gobierno ha cogido sus cosas y se ha ido sin despedirse. Afirmó que los civiles se sienten abandonados y «traicionados».

Sentenció que «esto no es una vida, es una tortura para mí». Aseguró, Nadia, que los talibanes tienen mucho tiempo en algunas zonas del país; pero las más perjudicadas serán las mujeres.

«Estoy súper afectada y triste no solamente por lo que está pasando sino porque he vivido ya este trauma en Kabul. La Guerra Civil es lo que más me ha afectado en mi propio cuerpo, con una bomba que cayó en mi casa, y los talibanes prohibieron a las mujeres que trabajaran y estudiaran. En mi caso, me quedé analfabeta», relata la joven.

“En todas las guerras las mujeres son las víctimas pero en esta situación más“

«En todas las guerras las mujeres son las grandes víctimas pero en esta situación más, porque aquí hay suma de muchas cosas: de ignorancia, de desconocimiento y de violencia. Estas personas en nombre de la religión también se aprovechan», dice Guhlan, que asegura que las mujeres de su familia sienten «mucho miedo».

