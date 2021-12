Compartir

















«El multiverso es un concepto del que sabemos terriblemente poco»: Estas palabras del Doctor Strange a Peter Parker en la recién estrenada Spider-Man: No Way Home no son del todo incorrectas. La semana pasada, además, el teaser de Doctor Strange En el multiverso de la locura también muestra este concepto de universos múltiples.

Entonces, ¿hay algún respaldo científico a esta fantasía? Aunque algunos físicos han propuesto que nuestro universo puede ser sólo uno entre múltiples realidades, otros dicen que esto no es más que una especulación.

Sabine Hossenfelder, una física teórica alemana tuvo una interesante opinión sobre el multiverso. En un video publicado en 2019 en su canal de YouTube, dice que «creer en el concepto de multiverso es lógicamente equivalente a creer en Dios. Por lo tanto, es religión, no ciencia». Explica que la ciencia no nos dice nada sobre los universos que no podemos observar.

Todo lo que solemos ver, aprender y comprender se basa en las experiencias que tenemos, experiencias adquiridas a la escala (de tamaño y energía) en la que solemos vivir. Suele haber un flujo de acontecimientos bien entendido del que deducimos algunas inferencias según la lógica. Por ejemplo, si una persona está delante de mí, deduzco que no está en ningún otro lugar en ese momento.

Sin embargo, a nivel microscópico pueden coexistir dos o más realidades: un electrón, por ejemplo, puede vivir simultáneamente «aquí» y «allí» (lo que se ha demostrado mediante experimentos). El famoso ejemplo del gato de Schrodinger muestra que el gato puede estar vivo y muerto simultáneamente si se acopla a una partícula microscópica cuyo «aquí» o «allí» mata al gato o lo salva.

