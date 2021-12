Compartir

















Un venezolano de 36 años murió ahogado el sábado pasado cuando trataba de rescatar a un niño en el río Jubones, situado entre las provincias de Azuay y El Oro, en Ecuador.

Algunos testigos manifestaron que el menor, de entre 6 y 9 años de edad, se bañaba en el río cuando empezó a ahogarse. De manera inmediata unas tres personas trataron de auxiliarlo, sin embargo no pudieron. Ante esa situación, José Alí Sala Camacaro se lanzó al agua para ayudar al menor y llevarlo hasta la orilla, reseñó el diario ecuatoriano Correo.

Pero, se presume, por el cansancio no pudo contra la corriente y fue arrastrado. El hecho ocurrió en presencia de su esposa Maylin Sánchez y de sus tres hijos.

La familia estaba viviendo en la ciudad peruana de Lima, pero con la intención de regresar a Venezuela llegaron hasta Ecuador. En ese país encontraron hace 15 días una casa abandonada en la localidad de La Iberia, y el domingo salieron para divertirse.

El suceso ocurrió pasadas las 3:00 pm. El cuerpo del venezolano resultó hallado el domingo por funcionarios del Cuerpo de Bomberos de El Guabo.

“Me quedo con la satisfacción de que mi esposo murió como héroe, vi cuando se lanzó al agua a rescatar al niño y cuando lo sacó fue arrastrado por la corriente”, dijo la mujer.

“Él me decía que no quería morir en ningún lado, sino en su casa. Y Dios no se lo permitió. Pero le dio el lujo de dar la vida por un niño”, manifestó al medio local MP Noticias.

ECUADOR. Un venezolano se ahogó tratando de salvar a un niño en el río Jubones. José Ali Sala Camacaro, 38 años, se lanzó al río para rescatar a un niño, logró empujarlo hasta la orilla y salvarlo, pero lastimosamente el venezolano murió al ser arrastrado por la corriente. pic.twitter.com/70YsjxIi6g — Junior Parra (@JuniorParra19) December 26, 2021

