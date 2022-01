Compartir

El miércoles murió la cantante estadounidense Ronnie Spector a los 78 años, tras una breve batalla contra el cáncer, informó su familia en un comunicado.

«Ronnie vivió su vida con un brillo en los ojos, una actitud valiente, un gran sentido del humor negro y una sonrisa en la cara. Estaba llena de amor y gratitud«, reza la nota, citada por AP.

Ronnie, considerada la reina del ‘rock and roll’, nació en el Harlem hispano de Nueva York, el 10 de agosto de 1943, era hija de una afroamericana y un padre irlandés – estadounidense; reseñó Univisión.

Fue líder de The Ronettes, grupo musical femenino de la década de 1960. Junto con su hermana Estelle Bennett y su prima Nedra Talley; consiguió éxitos con temas como ‘Baby, I Love You’, ‘Walking in the Rain’, ‘I Can Hear Music’ y ‘Be My Baby’, que escribió en coautoría con Jeff Barry y Ellie Greenwich.

Junto con las Supremes, las Ronettes se encontraban entre los principales grupos de la época y el único grupo de mujeres que realizó una gira con los Beatles, abriendo para ellos en su gira de 1966.

En 1982 contrajo nupcias con su ‘manager’ Jonathan Greenfield y tuvieron 2 hijos, Austin Drew y Jason Charles.

