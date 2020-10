Se hunde el tanquero Nabarima, que contiene más de un millón de barriles de petróleo; de acuerdo con la gráfica se está inclinando peligrosamente en el golfo de Paria.

Conflicts News Worldwide en su cuenta de Twitter publicó una foto tomada el 13 de octubre; muestra al buque cisterna inclinándose peligrosamente.

Asimismo, la foto fue proporcionada por Gary Aboud, secretario corporativo de Fishermen and Friends of the Se; organización ambientalista de Trinidad y Tobago. “El Nabarima es inestable y se hunde”.

The FSO Nabarima containing over 1 million barrels of oil is now dangerously tilting and it at risk of capsizing in the gulf of Paria. A phot taken on the 13th October shows the tanker dangerously tilting. #Venezuela pic.twitter.com/qVIdbCi2Qk

— CNW (@ConflictsW) October 16, 2020