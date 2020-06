Tras 19 horas del despegue de la nave Crew Dragon de SpaceX; los astronautas de la NASA Bob Behnken y Douglas Hurley llegaron a la Estación Espacial Internacional (ISS).

De acuerdo a la información, se logró realizar con éxito la delicada fase del acoplamiento a la plataforma orbital. Que si no hay ningún incidente, se realiza de forma robótica y sin intervención directa de los tripulantes.

.@AstroBehnken and @Astro_Doug are about an hour away from joining the crew on board the @Space_Station. Watch: https://t.co/bXCGg5kzBB pic.twitter.com/JdTnsqKvB6

— NASA (@NASA) May 31, 2020