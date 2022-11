Netflix ha cancelado Fate: The Winx Saga, la cual tuvo un gran éxito manteniéndose por varias semanas en el top 10.

El productor Brian Young realizó un anuncio mediante Instagram con una publicación donde lamentó la decisión del streaming.

“Esta no es una noticia divertida para compartir, pero Netflix ha decidido no seguir adelante con la temporada 3 de Fate: The Winx Saga”, escribió Young.

“Estoy muy orgulloso de todos los que trabajaron en el programa y muy feliz de haber podido contar las historias que hicimos”, expresa en parte del texto.