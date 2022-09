Compartir

Un niño de Brasil se hizo viral en las redes sociales ya que hizo su propio álbum del Mundial de Qatar 2022. Sus padres no tenían los recursos para comprarlo pero la imaginación de Joao Gabriel lo hizo famoso.

Tanto es así que muchas personas le cumplieron su sueño, le consiguieron camisetas autografiadas, balones; y hasta se comenta de un probable curso de diseño gráfico. Dibujó a los futbolistas, las banderas de los países y tiene ahora el mejor álbum.

El propio padre del niño de ocho años se sorprendió al ver como su imaginación lo llevó a dibujar toda la colección. Además de esto mostró todo el conocimiento futbolístico y como está metido de lleno en el Mundial.

Tuvo elogios y hasta se habla maravillas de Joao Gabriel el cual vive en una zona humilde de Río de Janeiro. Los seguidores en Instagram colocaron “El mejor álbum. Figuritas exclusivas y jamás copiadas”; “No tiene dinero, pero la creatividad es mucha”

“Mucho mejor que el de verdad”; “Pasen el contacto del niño, vamos a realizar su sueño”; “Éste será el álbum más valioso de esta copa”. Joao es uno de los tantos pequeños que son fanáticos del fútbol.

Niño de Brasil y su álbum

Pudieran venir más sorpresas para el pequeño del cual su padre se siente verdaderamente orgulloso. La fama de Joao trascendió más allá de su país.

“Llegué del trabajo y dijo que ya tenía uno. Cuando fui a verlo, me explicó lo que había dibujado. No hay forma de no emocionarse, la felicidad es tanta que me quedo sin palabras de tener a alguien con tanta creatividad”; dijo el padre del pequeño Joao.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»