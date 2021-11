Compartir

















Un niño de tres años de edad, cayó del quinto piso de un edificio en construcción, ubicado en Barquisimeto, estado Lara.

El pequeño estaba con su papá jugando en uno de los cuartos. Cuando el padre sale un momento de la habitación, minutos después escucha un golpe por lo que regresa corriendo, al llegar se percata que el niño no estaba, por lo que pensó lo peor, ya que la ventana no tiene ningún tipo de protección, esta era tapada en las noches con un cartón, pues el edificio no se ha terminado de construir; reseñó La Prensa de Lara.

Al asomarse por la ventana ve a su hijo en el piso del estacionamiento y de inmediato sale corriendo a auxiliarlo, desesperado buscó una moto y lo llevó al Hospital Pediátrico para que fuese atendido; sin embargo, horas después a su ingreso falleció.

De acuerdo a La Prensa de Lara, el bebé presentó politraumatismo generalizado, excoriaciones en el rostro y en el brazo izquierdo.

