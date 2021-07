Julián Esteban Gómez, un niño ciclista colombiano, de 13 años de edad, murió atropellado por un camión mientras entrenaba en la localidad colombiana de Zipaquirá.

Este joven fue muy conocido cuando Egan Bernal ganó el Tour de Francia, ya que varios medios captaron la cara del pequeño cuando el ciclista colombiano se proclamó campeón del Tour de Francia en el año 2019.

«Con profundo dolor recibimos la noticia de la muerte de Julián Esteban Gómez, joven deportista de 13 años que fue atropellado mientras entrenaba en su bicicleta en Zipaquirá, Cundinamarca», explicó el presidente colombiano, Iván Duque, en su cuenta de Twitter.

Con profundo dolor recibimos la noticia de la muerte de Julián Esteban Gómez, joven deportista de 13 años que fue atropellado mientras entrenaba en su bicicleta en Zipaquirá, Cundinamarca. Acompañamos a sus familiares en oración y les enviamos un mensaje de solidaridad. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 18, 2021

Niño ciclista murió atropellado

«Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños y me dejas sin tener a quién molestar, solo 13 añitos y un maldito ‘mulero’ (conductor del camión) te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirte que te extrañaré por siempre mi querido Julián», expresó su entrenador, el exciclista Fabio Rodríguez.

Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañe por siempre mi querido Julián. pic.twitter.com/S86rX0M6Cp — FABIO RODRIGUEZ. #formandofuturoscampeones (@farozciclismo1) July 18, 2021

«Fue una emoción muy grande verlo. Es que Egan es nuestro ídolo y dije que lo admiraba. Yo también monto bicicleta y quiero ser como él», dijo Julián Gómez cuando celebró el triunfo de Bernal en el Tour de Francia.

