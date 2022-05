Compartir

Se daña un reloj y dura años esperando que lo mandes a reparar; una norma de buena suerte es no conservar artículos dañados. No acumules las cosas que se dañaron y toma acciones rápidas o las mandas a reparar; o las sacas de tu entorno.

Tu entorno debes estar lleno de cosas que funcionen, tomamos el ejemplo del reloj que muchas veces duran años dañados; además de otros artículos que tienes en la cocina, zapatos; o la ropa.

Engrana todo a ti, la perfecta marcha es que todo lo que tengas a tu alrededor debe funcionar; de esa manera alejas las malas energías. Saca todo lo que te ate a un pasado el cual siempre has buscado olvidar.

No conserves artículos dañados y limpia todo en la mitad del año

Ya viene el sexto mes del año y es tiempo de hacer una parada para buscar seis meses llenos de éxitos. Revisa lo que tienes en tu cuarto y lo que no le des utilidad elimínalo de tu entorno y busca siempre el salir adelante.

Muy pendiente en los cuartos a veces dejamos algunas de las áreas de la casa con un bombillo dañado; un radio, televisor o una computadora dañada. Esto debes limpiarlo de inmediato, si se daña un bombillo cambiarlo de inmediato.

Revisa todo lo que tengas en tu casa y si hay alguna tubería goteando no coloques un envase para poder almacenar las gotas. Busca que todo esto fluya y esté arreglado, de igual modo viste siempre la ropa que te guste; si alguna que no te gusta no la tengas.

Limpia tu entorno

El entorno debe estar limpio y cuidado, la buena energía es el objetivo y debes atraerla a tu casa. Limpia, ordena y cambia, y busca de que en tu hogar y vida reine la armonía, lo que esté dañado sácalo de tu camino.

En estos tiempos se hace un espacio para buscar que las cosas que tenemos sirvan, estén bien; se una persona productiva y llénate de lo mejor.

