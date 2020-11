Este martes, dieron a conocer lista completa de los nominados a los premios Grammy 2021, con la sorpresa de la banda de K-pop BTS. Sin embargo, las redes se encendieron por la ausencia de The Weeknd.

Las premiaciones se llevará a cabo el próximo 31 de enero de 2021 en Los Ángeles; conducido por Trevor Noah.

BTS acaba de hacer historia al convertirse en el primer grupo de K-Pop en ser nominado, como Mejor presentación de un duo/ grupo Pop por «Dynamite».

Beyoncé y Taylor Swift, las dos grandes estrellas del mundo musical, se batirán en duelo como favoritas, al igual que Dua Lipa, con 6 nominaciones cada una.

Asimismo, una de las menciones más esperadas por los fans era el momento en el que apareciera Harry Styles; quien está nominado a Mejor Video con “Adore You”.

Además, compite contra “Brown Skin Girl” de Beyoncé, “Goliath” de Woodkid, “Life is Good” de Future Ft. Drake y “Lockdown” de Anderson Paak.

Igualmente, entre las categorías más importantes en los Grammy está el premio a Álbum del Año, con las nominaciones de:

Black Pumas con su disco homónimo, “Everyday Life” de Coldplay; “Women In Music” de HAIM; “Future Nostalgia” de Dua Lipa, “Hollywood’s Bleeding” de Post Malone y “Folklore” de Taylor Swift.

En Canción del Año aparecen “Cardigan” de Taylor Swift”, “Don’t Start Now” de Dua Lipa”, “Everything I Wanted” de Billie Eilish, “Circles” de Post Malone, “Black Parade” de Beyoncé y “The Box” de Roddy Ricch.

Del mismo modo, en Mejor interpretación pop solista tenemos a “Yummy” de Justin Bieber, “Say So” de Doja Cat, “Everything I wanted” de Billie Eilish; “Don’t Start Now” de Dua Lipa, “Watermelon Sugar” de Harry Styles y “Cardigan” de Taylor Swift.

Sin embargo, tras revelar la lista de los nominados a los Grammy 2021; se encendieron las redes sociales, por el gran ausente The Weeknd. Así como de otros artistas y que terminó con la crítica de Justin Bieber para la academia.

Pues, a pesar de que este año lanzó su disco “After Hours” y su canción “Blinding Lights” es una de las más exitosas de este 2020, el cantante no fue considerado por la Academia de la Grabación.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency…

— The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020