En las últimas tres semanas ocho profesores de la Universidad de Carabobo, UC, fallecieron de complicaciones derivaros por el Covid-19, debido en parte a que no puede costear los tratamientos médicos debido a su salario.

Alrededor de 2.600 docentes ganan entre tres y cuatro dólares al mes para sortear las dificultades económicas en el estado; que tuvo cifras alarmantes de contagios y se convirtió en el séptimo con más casos confirmados por las autoridades de Nicolás Maduro.

En total, 12 académicos de la UC fallecieron tras presentar síntomas de coronavirus, de acuerdo al vicepresidente de la Asociación de Profesores de la casa de estudios (APUC), Gerardo Vázquez. «Indudablemente estamos en cifra roja por el mal arreglo en materia de salud al que nos tiene sometido el Ejecutivo», agregó.

«Realizamos enormes sacrificios pero no tenemos respuestas. El Ejecutivo nos quitó los planes de seguridad social y destruyó la fuerza de atención hospitalaria de la población. El Ejecutivo tiene una deuda para los trabajadores. Los profesores de la UC no podemos seguir manteniéndonos en este estado de hiperinflación», explicó.

Con el fin de evitar que aumente el número de docentes fallecidos por Covid-19, la organización solicita un cronograma serio de vacunación, que incluya a toda la sociedad.

Ocho profesores de la UC fallecieron de Covid-19

Más allá de los salarios de los profesores de la UC, se registraron irregularidades con los recursos de sus deducciones; ya que, en algunos casos, desconocen a dónde van.

A más de 18% del personal le efectúan los descuentos mensuales de sus sueldos correspondientes a la caja de ahorros; así como lo referente al mantenimiento de gremios y sindicatos, “pero no ese dinero no se debita a donde debe ser. No sabemos a dónde se va”.

Recordó que presentaron al Ministerio de Educación Superior la propuesta de un ajuste de salario en dólares parar subsistir; pero no recibieron ningún tipo de respuestas.

