Compartir

La temporada regular de la campaña 2022/23 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) finaliza, este miércoles 28 de diciembre; porque los encuentros programados no se llevaran a cabo.

Para hoy, estaban pautados dos juegos. El primero era entre Tigres de Aragua vs Leones de Caracas; y el segundo entre Bravos de Margarita vs Tiburones de La Guaira. Pero, no se realizan porque la tabla de posiciones está definida.

Oficialmente termina la temporada regular para Tigres de Aragua, con récord de 25-30, ocupando el 6to lugar, por lo que jugaremos el día jueves y el viernes (de ser necesario) vs Bravos de Margarita en Macuto por el comodín (5to boleto para el round Robin)#SomosTigreros pic.twitter.com/mhZbsZNQqK — Tigres de Aragua (@TigresOficiales) December 28, 2022

Finaliza temporada regular LVBP

Este martes 27 de diciembre, se llevaron a cabo los encuentros en Barquisimeto (Bravos vs Cardenales), y en Puerto La Cruz (Tigres vs Caribes). Sin embargo, los Bravos de Margarita cayeron en par de ocasiones ante Cardenales. Mientras que, los Tigres de Aragua solo pudieron ganar uno de los dos compromisos disputados ante los Caribes.

#Información Por acuerdo entre ambas partes, el encuentro reprogramado de este miércoles, entre Bravos de Margarita y Tiburones de La Guaira, quedó suspendido, al ya estar definidas las posiciones en la tabla de clasificación.#BravosEsMargarita#SomosBravos#SomosMargarita — Bravos de Margarita (@labarrabrava) December 28, 2022

Ahora bien, este jueves 29 de diciembre, Bravos y Tigres centrarán toda su concentración en el comodín. Es decir, si en un posible caso, Bravos ganan; entonces estará clasificado al round robin. Pero, si los Tigres se imponen, habrá un segundo y definitorio encuentro el día viernes 30.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.