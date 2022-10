Por todo lo alto fue el espectáculo de Olga Tañón en El Poliedro de Caracas con un lleno total. La Mujer de Fuego estuvo en un escenario circular donde todo el mundo se dio gusto con sus temas musicales.

No hubo un espacio vacío en el concierto de la boricua que estaba en Venezuela desde el martes en la tarde. Cerca de tres horas cantando y bailando estuvo la mujer que dijo ser “puertorriqueña pero orgullosamente venezolana”.

Los asistentes se sintieron a gusto con el sonido, con todo el repertorio y con su entrega en el escenario. Cinco veces se cambió de vestuario mientras estaba en escena, sin duda uno de los mejores espectáculos en el país.

Dijo que se comió una reina pepiada y que disfrutó hasta más no poder sus días en el país. La algarabía tomó el coso de La Rinconada cuando contó “Es Mentiroso”; uno de los momentos más vibrantes.

Las personas quedaron satisfechas con la presentación además de que ha sido uno de los mejores espectáculos de la boricua.

¡GRACIAS VENEZUELA! Estamos SOLD OUT ❤️‍🔥 🇻🇪 TAQUILLAS completamente AGOTADAS !!!! Mañana tendremos un Poliedro LLENO de amor y no me cansaré de agradecerles por tanto cariño 🫶🏻Esto será un SUCESO y estoy feliz de que lo viviremos juntos !!! GRACIAS, GRACIAS , GRACIAS MI VENEZUELA pic.twitter.com/C0ItrrrwAw

— Olga Tañón (@OLGATANON1313) September 30, 2022