Este miércoles la Federación Venezolana de Béisbol (FVB) oficializó la designación de Omar López como el nuevo manager de la Vinotinto del diamante para el Clásico Mundial de Béisbol, que se disputará en el 2023.

El anuncio se efectuó en la sede del Comité Olímpico Venezolano (COV) en Caracas, donde la presidenta de la FVB, Arcelis León, expresó que López «Es el único con más de 1.200 juegos dirigidos en ligas menores. Omar López tiene otras características dentro y fuera del terreno, es un líder»

López, que no estuvo su presentación porque actualmente se desempeña como coach de primera base en los Astros de Houston; comentó en una videollamada que está muy contento por el nombramiento.

«Significa mucho para mí, y para mi familia que siempre me apoyó, al igual que Caribes. Representa una planificación bien compleja, donde deben plantearse varios escenarios. Constituye el reto más importante, siempre he sido una persona que no le tiene miedo a ningún reto», señaló.