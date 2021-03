La Organización Mundial de la Salud (OMS) garantizará vacunas del mecanismo Covax para Venezuela; así lo anunció su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, este sábado.

“La OMS, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Covax se comprometen a garantizar y acelerar el flujo de vacunas a Venezuela y a todos los países; para que los grupos prioritarios puedan vacunarse lo más pronto posible”, dijo a través de su cuenta en Twitter.

Gracias, Vice-President @DRodriguez_en for a constructive call on #Venezuela’s need for #COVID19 vaccines. @WHO, @pahowho & #COVAX are committed to ensuring & accelerating the flow of vaccines to 🇻🇪 & all countries, so that priority groups can be vaccinated A.S.A.P. #VaccinEquity

