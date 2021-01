El documental Once Upon a Time in Venezuela, de Anabel Rodríguez Ríos; es elegible para ser considerado en la lista de precandidatos de los Oscar 2021. El cual, se publica el 9 de febrero, en las categorías Mejor Película Internacional y Mejor Documental.

Asimismo, la película, que se grabó durante cinco años, sigue la vida de los habitantes del Congo Mirador; un pueblo de palafitos a orillas del Lago de Maracaibo.

Entre la sedimentación del agua y el abandono de las autoridades, desaparece por la migración de sus habitantes que no tienen otra opción.

Once Upon a Time in Venezuela

Igualmente, Once Upon a Time in Venezuela recorrió más de 25 festivales internacionales; entre los que destaca el Festival Internacional de Cine Documental de Canadá Hot Docs, el mayor encuentro de documentales de Norteamérica.

Así como, el Festival de Cine Documental de Hot Springs, donde triunfó como Mejor Documental Internacional; y el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA). En su trayecto se llevó, en total, 8 premios.

Érase una vez en Venezuela llegó a los cines el 27 de enero, después de que los centros culturales y cines pueden trabajar dentro del esquema 7+7.

Otras candidatas

Del mismo modo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció este jueves los largometrajes elegibles; para ser considerados en las categorías de Largometraje de animación, Largometraje documental y Largometraje internacional para la 93 edición de los premios de la Academia.

Por otra parte, Mejor Película Internacional tiene 93 aspirantes, entre las que se encuentran El Agente Topo, de Chile; La Llorona, de Guatemala, y Ya no Estoy Aquí, de México. Pues, en el caso de la categoría Mejor Documental hay 283 aspirantes.

Cabe destacar, que la organización anunciará el 9 de febrero las precandidatas oficiales y el 15 de marzo se conocerán las nominaciones finales de los premios previstos para el 25 de abril de 2021.

