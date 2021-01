Luna cuarta creciente recargará las energías para todos los signos zodiacales, pónganse en movimiento en cuerpo mente y espíritu, moviendo las energías de tu hogar.

Pronóstico de los signos por el oráculo de los ángeles del maestro de luz.

Signos de Tierra

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Hoy los ángeles te pronostican que tendrás un encuentro fuerte con persona de autoridad, por eso debes prepararte mentalmente para defender tus puntos de vista.

En tu trabajo buscas tener todas tus cosas en orden, se abren momentos propicios para seguir emprendiendo.

Empleo: Mueve las energías de tu sitio laboral.

Amor: Buscas comprensión sentimental.

Salud: Cuídate del estrés.

Número para tu suerte de esta semana: 2

Color de suerte para esta semana, azul claro.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Para Capricornio los ángeles de luz te dicen, tienes la tendencia a dejar que la pasión nuble tu razón, eso no lo puedes permitir en este momento, debes ver las cosas como son, no veas virtudes donde hay defectos no te mientas a ti mismo, solo siendo objetivo podrás resolver tus dificultades.

Empleo: Mejoras salariales.

Amor: Buscas tener estabilidad emocional.

Salud: Cuídate de problemas de tiroides.

Número para tu suerte de esta semana: 13

Color de suerte para esta semana, negro o marrón.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Para ti Tauro llegan oportunidades a tu vida, no le des la espalda di si a todo, lo que Dios quiere otorgarte. No permitas que terceras personas opinen sobre lo que tu desea hacer, no desaproveches el tiempo favorable que te viene; es tu oportunidad de abandonar las malas rachas en que has venido viviendo, si dejas pasar el tren de tu suerte no sé cuándo regresará.

Empleo: Te ofrecen nuevos trabajos.

Amor: Buscas siempre tu estabilidad emocional.

Salud: Pendiente con tu vista.

Número para tu suerte de esta semana: 4

Color de suerte para esta semana, gris o negro.

Signos de agua

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Estabas un poco desorientado cáncer, con respecto a lo que quieres hacer en este momento, piensa siempre en las cosas que debes de tener prioridad para que puedas encontrar tu evolución, en este momento en lo sentimental no permitas que te venzan tus propios miedos, mantente activo, procura realizar actividades que te ayuden a despejar tu mente tal ves de esta manera encontraras el camino a lo que tu desea hacer.

Empleo: Mover energías en tu sitio laboral.

Amor: Llega un nuevo amor a tu vida.

Salud: Pendiente de problemas de tu corazón.

Número para tu suerte de esta semana: 3

Color de suerte para esta semana, blanco.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Para ti Piscis hoy los mensajeros del cielo, te dicen que vas a tener mucha actividad hacia tu parte laboral, tendrás muchas cosas que hacer, aplica a tu creatividad e imaginación para todo lo que tenga que ver con proyectos que te ayuden a evolucionar, deja a un lado tu bajo estado anímico es tiempo de renovación y cambios.

Empleo: Te vienen mejoras salariales.

Amor: Buscas tener comprensión.

Salud: Cuídate de problemas digestivos.

Número para tu suerte de esta semana: 26

Color de suerte para esta semana, azul turquesa.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Para los escorpianos, los mensajeros del cielo le dicen, te tocará superar algunas dificultades que se te hay presentado, necesitaras realizar una actividad física que te ayude a sacar toda presión que tienes por dentro, recuerda todo pasa por muy duro que sea. Lograrás alcanzar un nuevo negocio ya que tu suerte va a mejorar.

Empleo: Te ofrecen un nuevo trabajo.

Amor: Buscas tener estabilidad sentimental.

Salud: Cuídate de dolores en la espalda.

Número para tu suerte de esta semana: 24

Color de suerte para esta semana, negro.

Signos de aire

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Puede parecerte que todo esta paralizado Libra pero no es así, ya que te llegan nuevas oportunidades y planes para seguir emprendiendo, se aperturan nuevos negocios, llegará una persona a tu vida que te cambiará en lo sentimental. Tu suerte mejora.

Empleo: Mueve las energías en tu sitio laboral.

Amor: Llega un nuevo amor.

Salud: Cuídate de insomnios y estrés.

Número para tu suerte de esta semana: 10

Color de suerte para esta semana, verde claro.

Acuario (21 de enero – 18 de febrero)

Tu fuerza de voluntad Acuario es tu mejor aliado en este momento, los ángeles te dicen no puedes dejar nada al azar, se te presenta una oportunidad que requerirá la realización de un esfuerzo extra, animo recibirás tu recompensa. Saldrás adelante con un problema con un hijo, aprende a comunicarte y todo lo vas resolver. Cambios favorables para tu suerte Acuario. Mueve energías de tu casa, te pronostico cambio habitacional.

Empleo: Una nueva oferta laboral llega a ti.

Amor: Pequeños problemas de comunicación con la pareja.

Salud: Cuídate la vista.

Número para tu suerte de esta semana: 8

Color de suerte para esta semana, azul celeste.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Estas en un mes propicio Géminis para comenzar una buena actividad que te ayudará a tener nuevos ingresos, no temas a dar este paso todo luce favorable para ti, ya que las energías van a estar propicias e impulsará tu suerte, en el amor conflictos y problemas con tu pareja, debes comunicarte con el para resolver conflictos.

Empleo: Te llega una proposición laboral.

Amor: Inestabilidad afectiva.

Salud: cuídate la tensión arterial.

Número para tu suerte de esta semana: 15

Color de suerte para esta semana, azul oscuro.

Signos de Fuego

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Los mensajeros del cielo te dicen Leo, Si no logras estar internamente en orden divino con todo lo que vas proyectar, es difícil que puedas avanzar, trata de jerarquizar dando prioridad a lo que realmente importa. No desvíes tus pensamientos u objetivos que no se van a cumplir, dedica el tiempo a cosas que vas a lograr de inmediato. Estarás saturado este mes en actividades que te van ayudar a organizarte para abrir puertas de emprendimientos, vemos que tu suerte va a mejorar pendiente con tu salud, resuelves problemas legales.

Empleo: Buscas nu8evo negocio.

Amor: Buscas afianzar tu relación sentimental.

Salud: Cuídate de problemas respiratorios.

Número para tu suerte de esta semana: 6

Color de suerte para esta semana, blanco o amarillo.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Para ti Sagitario los ángeles te dicen, no permitas que nadie desvíes tus pensamientos de crecimiento, has valer tus ideas y tu jerarquía si otros quieres lo que tu has conseguido que lo busquen con el mismo esfuerzo y sacrificio que tu has hecho. Tu suerte mejora, nuevos proyectos laborales te llegan enfrenta todo lo que te venga Dios esta contigo Sagitario.

Empleo: Cuídate de discusiones con tu jefe.

Amor: Buscas tener la mejor comunicación con tu pareja.

Salud: Evita el estrés.

Número para tu suerte de esta semana: 26

Color de suerte para esta semana, azul oscuro o azul claro.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Aries los mensajeros te hablan que debes de tener tus ideas en orden, es difícil que avances con firmeza si mantiene un pensamiento en negativo, se optimista que todo llega en su tiempo perfecto, procura aquietar tu mente tranquilizar tus ideas y tener bien en claro que debes de darle prioridad a las cosas que van a darse de inmediato. Trata de resolver problemas emocionales no caigas en chismes , es fundamental con quien cuentas, quienes son tus aliados y quienes no, no vaya ser que tomes decisiones equivocadas Aries. Tu suerte mejorará para negocios.

Empleo: Mueve tus energías en tu sitio de trabajo.

Amor: Buscas tener una estabilidad emocional.

Salud: Cuídate de problemas del corazón.

Número para tu suerte de esta semana: 30

Color de suerte para esta semana, rojo o negro.

