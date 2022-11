Compartir

Mariela siempre hablaba que era imposible que una historia de Ghosting le sucediera, tenía 27 años y se había graduado de médico. Estaba muy contenta ya que iba a recibir el título de la Universidad de Carabobo.

Era aficionada a la fotografía y una de los pupilas de los consagrados reporteros gráficos de la ciudad como Jacinto Oliveros y Clemente Espinoza. Pero un día conoció a Amilcar y sintió que el mundo le cambió…

El viento de los primeros días de febrero de 2014 apuntaba que había un amor en puerta, el mismo era rápido y la relación parecía vertiginosa. Mariela estaba sorprendida de todo lo que había vivido en semanas y como había sentido el amor al lado de Amilcar.

La joven siempre esperaba a Amilcar el cual llegaba en su Aveo color crema a buscarla al menos dos o tres veces por semana. Quería vivir el amor, y que el mismo nunca terminara, se sentía feliz de verlo siempre.

Una historia de Ghosting y el cambio

Sandra, la mamá de Mariela le advertía… “no creas en todo de esa manera, el amor no se vive así. Ustedes en apenas mes y algo vivieron de todo, y no quiero que te hagan daño”. Pero Mariela por el contrario sentía la felicidad.

“Mamá déjame vivir el amor como yo quiera, no creo que Amilcar me deje”. Pero aquel 15 de mayo de 2014 el sol parecía hablarle y advertirle que todo iba a terminar. El 16 de mayo Amilcar no llegó al Shopping Center a buscarla.

Mariela tuvo miedo de que todo terminaría… y en efecto pasaron los años y meses y el número de celular al cual marcaba no estaba asignado a nadie.

El gris encuentro

Transformó todo aquel despecho en ganas de trotar, y formar su consultorio, “total soy una doctora y tengo que salir adelante”, decía Mariela. Se hizo muy amiga de Dulce otra doctora que le hablaba maravillas de su esposo; con el cual llevaba diez años de casada.

Mariela sentía miedo cuando Dulce le hablaba de Amilcar… “lo que falta es que sea el hombre que yo conocí”. Y una tarde de 2021… Dulce le dice a Mariela que saliera del consultorio para presentarle a su esposo…

La doctora… se quedó pensando en que había vivido una historia de ghosting…

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»