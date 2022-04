Los lanzadores Pablo López y Carlos Carrasco consiguieron la victoria este jueves en la MLB, misma donde Miguel Cabrera no logró conectar su imparable tres mil.

López dejó en tres imparables a la toletería de Cardenales de San Luis, en una victoria de Marlins de Miami cinco carreras por cero.

El diestro lanzó siete entradas en las que no regaló boletos y ponchó a nueve contrarios para alcanzar su segundo triunfo de la temporada; además de dejar su efectividad en un minúsculo 0,52. A la ofensiva, Jesús Aguilar bateó de 4-2 y Avisail García falló en cuatro turnos.

Watching this clip of Pablo on loop. So should you. pic.twitter.com/dEV2wJY4o2

