Pablo López ponchó a 11 contrarios para conseguir su séptima victoria de la temporada, en el triunfo de Marlins de Miami dos carreras por una sobre Rojos de Cincinnati.

El diestro actuó durante siete entradas completas en las que solo permitió par de hits y una carrera, en las que además no negoció pasaportes. A la ofensiva, Avisaíl García bateó de 4-2 y Williams Astudillo de 5-1 por los Marlins.

En Baltimore, Anthony Santander conectó su 17º cuadrangular de la temporada en el triunfo de Orioles 5×3 sobre Rays de Tampa Bay.

