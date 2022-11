Un encuentro difícil el de Senegal y Países Bajos el cual le dio la victoria a los europeos luego del minuto 80, dos goles por cero. A principio se vio un desbocado cuadro naranja tratando de copar espacios pero sin duda que Senegal aguantó.

La posesión de balón tuvo bastante paridad en lo que fue el primero y segundo tiempo. Los jugadores de Senegal trataron de buscar brechas por los costados mientras que los europeos buscaban la altura.

CODY GAKPO BREAKS THE DEADLOCK!!!!

WHAT AN ASSIST FROM FRENKIE DE JONG!!!pic.twitter.com/kfG6ZmYsnp

