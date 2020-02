La cinta surcoreana «Parasite» en español Parásitos gana los Premios Oscar 2020 al llevarse cuatro premios; Mejor Película y Mejor Película Internacional.

Además, de Mejor Director para Bong Joon-ho y Guión Original que compartió el cineasta con Jin Won Han. Sin embargo «1917», ganó tres estatuillas de 10 nominaciones.

Asimismo, es la primera vez en la historia de los Óscar que un título gana los premios a mejor película y a mejor película internacional (Extranjero).

Aunque diez filmes anteriormente habían logrado esta doble nominación -entre ellos «Life is Beautiful», en 1998, y «Roma», en 2018. Ninguna se había llevado los dos premios hasta ahora.

El drama bélico «1917», que llegaba a los Óscar como la gran favorita, se tuvo que conformar con tres estatuillas: Mejor Fotografía, Mejores Efectos Especiales y Mejor Mezcla de Sonido.

Igualmente, por detrás de «Parasite» y «1917» se situaron «Joker» que tuvo 11 nominaciones «Once Upon a Time… in Hollywood» y «Ford v Ferrari». Todas ellas con dos galardones.

«Estoy sin palabras. Nunca nos imaginamos que esto sucedería. Estamos muy felices»; afirmó sobre el escenario Sin-ae Kwak, productora de «Parasite».

Del mismo modo, además, de Parasitos quien gana en la 92 edición de los Premios Oscar; muchos cumplieron las quinielas.

Joaquin Phoenix triunfó como Mejor Actor por «Joker» y Renée Zellweger se coronó como Mejor Actriz por «Judy».

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie . pic.twitter.com/M8ryZGKGHV

Pues, Laura Dern, por «Marriage Story», y Brad Pitt, por «Once Upon a Time… in Hollywood»; se llevaron los Óscar de mejor actriz y mejor actor de reparto, respectivamente.

Toy Story 4 ganó el Oscar a la mejor película de animación, apartado a Klaus, de Sergio Pablos. Jojo Rabbit ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado.

Seguidamente, las presentaciones musicales más esperadas para la edición número 92 de los Premios Oscar, fue la de «Into the Unknown» de la película «Frozen 2».

En donde todas las mujeres que dieron voz a Elsa interpretarían el tema en todos y cada uno de los idiomas a los que fue doblado el filme.

Así como, la de Elton Johon como presentación de los Oscars 2020; y ganador por «(I’m gonna) Love me again» de Rocketman Letra: Bernie Taupin.

#Oscars Moment: @eltonofficial and Bernie Taupin win Best Original Song for "(I'm Gonna) Love Me Again" from @rocketmanmovie. pic.twitter.com/IiW5mxyeXg

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020