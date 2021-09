Este lunes 06 de septiembre, los transportistas de los municipios Guacara y San Joaquín en el estado Carabobo se paralizaron porque no pudieron aplicar el incremento del pasaje urbano.

A través de las redes sociales, se pudo conocer que el presidente del Instituto Autónomo Municipal de Tránsito, Transporte y Vialidad del Municipio negó la petición de aumentar el pasaje urbano a Bs. 800 mil y el suburbano a un millón de bolívares.

Por lo cual, los transportistas se negaron a trabajar este lunes y dejaron a más de un usuario en las largas colas que se formaron en algunas paradas de los municipios Guacara y San Joaquín.

Atención @rafaellacava10 @NicolasMaduro el transporte guacara jodiendo a los usuarios,qué está pasando? pic.twitter.com/2BtwpcXIkI — Elizabeth Varela Mijares (@varelamijarese) September 6, 2021

En este sentido, el presidente del Sindicato del Transporte del Estado Carabobo, Adolfo Alfonzo dijo que “Está violando lo que establece la ley de tránsito terrestre, el sub urbano no le compete a la alcaldía, sino es a nivel nacional, aquellas unidades que laboran para Valencia, San Joaquín y Mariara no le competen a la alcaldía”.

#ULTIMAHORA | Paro de transporte en los municipios de Guacara y San Joaquín. #6Sep Debido a que el director de transporte de la localidad, quiere dejar las tarifas actuales y no aumentar el costo del pasaje urbano a 800 Bolívares y el suburbano a 1.000. #Carabobo pic.twitter.com/nu2hf18hAl — Notitarde (@webnotitarde) September 6, 2021

Detalló que Guacara ha sido el único municipio que ha tenido inconvenientes para realizar el aumento “ninguno de los 14 municipios que conforman al estado han presentado problemas por el incremento, esto solo ha ocurrido en Guacara”.

Hasta los momentos, esperan una reunión con el alcalde de Guacara para tratar el incremento del pasaje urbano en la zona.

