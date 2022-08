Compartir

Una significativa concurrencia de visitantes se reporta a diario en el parque Negra Hipólita de Valencia.

Es uno de los sitios predilectos para planes vacacionales, deportistas, instituciones y familias que acuden a ese pulmón natural para compartir sanamente y al aire libre.

El parque Negra Hipólita permanece abierto de martes a domingo, en horario comprendido entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, para disfrute de toda la familia carabobeña.

En este sentido, Jacqueline Pérez Casamayor, representante del plan vacacional Jaguares de Carabobo de La Isabelica; explicó que para su organización elegir este parque fue idóneo, gracias a su condición de pulmón natural con espacios cuidados, donde los niños pueden interactuar con la naturaleza, ofreciendo momentos de recreación.

“El trabajo que realiza la Gobernación es realmente excelente, todo lo que han llevado a cabo en el parque y todos los cambios que se han realizado son para bien, de verdad que los felicito. El señor Gobernador, que me parece un ser maravilloso, no lo conozco personalmente, pero me parece realmente maravilloso que apoye estos espacios, que apoye a la juventud y a todos los proyectos productivos y sostenibles en el tiempo”, destacó.

De igual manera Iraima Torrealba, tutora regional de educación inicial de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio “Samuel Robinson”, acompañada por un grupo de alumnas y docentes, realizaron el cierre anual de los programas de educación inicial en los espacios del parque Negra Hipólita, para concluir con broche de oro un año de trabajo.

Lo niños son los más beneficiados con el uso de áreas creadas especialmente para ellos, por lo que Jonexi Zambrano, pequeña integrante de Jaguares de La Isabelica, expresó estar contenta al visitar el parque, porque tiene contacto directo con la naturaleza.

“Lo que más me gusta del parque son las ardillas, además realizamos gimnasia, karate y disfrutamos con los recreadores”, relató.

Para el disfrute de todos los carabobeños, el recinto natural ofrece su mejor cara a tras la recuperación de espacios realizada por el Gobierno de Carabobo bajo lineamientos del Gobernador Rafael Lacava, mejoras entre las que destaca la del emblemático puente de madera que comunica las principales áreas de este espacio, el Dracu Park Vial, la cancha de usos múltiples, los kioscos piñateros, caminerías, fuente de soda, cancha de mini paint ball y otras áreas en general.

Noticias24 Carabobo

