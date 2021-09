La periodista Patricia Poleo le lanzó con todo en su acostumbrado programa a los youtubers extranjeros. Con mucha energía les dijo sus verdades a estos personajes que ahora andan en todo el país; visitando, mostrando sitios y promocionándolo.

Los youtubers Alex Tienda y Luisito Comunica fueron los que más recibieron palabras de la periodista. Destacó Poleo que estos son colaboracionistas y expresó que muestran una parte de cómo se vive en Venezuela.

Hasta ahora, ha sido una crítica que ha recibido muchos elogios ya que muchas personas quieren que se muestre todo. Dijo Poleo que no se enseña la realidad de todo el país; los cuales ya sabemos los problemas principales.

Por otro lado, hay personas que estos personajes reciben dinero para que vengan al país; hasta ahora ambos han venido al país en varias oportunidades. Esto sin pensar la gran cantidad de youtubers venezolanos que se le han sumado.

He leído que mucha gente cree que me pagaron por ir a Venezuela. En verdad; no es broma.

Incluso se “filtraron” unas imágenes que demuestran que soy “Luisito Comunista”, jajajaja. No mamen, ese chiste yo mismo lo subí hace meses a mis redes.

Dejen de decir boludeces. pic.twitter.com/DILRSLfRZs

— Luisillo El Pillo (@LuisitoComunica) September 3, 2021