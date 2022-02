Luego de que varias versiones indicaban que el exfutbolista Pelé falleció, este jueves el astro brasileño aclaró los rumores sobre su estado de salud.

‘O Rei’ tomó esto con buen humor y compartió en sus redes sociales una foto donde indicó que solo se realizó un corte de cabello.

«Amigos míos, sé que hay gente que busca noticias sobre mí. Así que lo envío aquí. ¡Hoy aproveché el día para cuidar mi look! Desde el comienzo de la pandemia, mi esposa ha sido mi peluquera favorita. ¿No crees que soy guapo?», escribió Pelé en sus cuenta de Twitter.

Este jueves surgieron reportes desde Brasil que O Rei falleció, esto luego que tuviera algunos problemas de salud en las últimas semanas derivado del cáncer de colón que padece y por el cual está en tratamiento.

Incluso, el pasado 22 de enero, su hija Kely Nascimento desmintió que el estado de salud de Pelé se agravó; y que no tuvo cambio en el diagnóstico que le dieron sus médicos inicialmente.

«Ayer me llenaron de mensajes por WhatsApp y otras redes. Hasta me sorprendí con lo que estaba ocurriendo. Escribo para decirles que mi padre está bien y que su diagnóstico no cambió. “Él va al hospital todos los meses para efectuarse una evaluación general, por lo que pueden esperar que ese tipo de cosas ocurren de vez en cuando. Gracias a todos por la preocupación», afirmó Kely Nascimento en Instagram.