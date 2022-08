Compartir

Hay que estar pendientes de las culebras en estos tiempos de lluvias sobre todo en varias zonas del estado Carabobo. Muchas de estas especies luego de los intensos aguaceros siempre salen e incluso llegan hasta las calles o buscan refugiarse en alguna zona.

Ante esto no intentes manipularla, llama a los bomberos y mantente siempre en resguardo. En lo que va de año en varios municipios del estado Carabobo se han conseguido varias de estas.

No intentes atacarlas o molestarlas en la zona donde estas se encuentran, generalmente buscan áreas donde no hay ruido. Incluso muchas no se ven debido a que se esconden fácilmente entre el monte.

Pendientes de las culebras y lo que hay que hacer

En caso de ver algunas de estas debes de notificar de inmediato a los Bomberos de tu municipio. Como mantenerla vigilada en la zona donde esta se encuentra, incluso muchas de ellas buscan áreas como cuartos de basura; o donde no hay tanta presencia de personas.

Para estos meses que el invierno arrecia es donde la mayoría de estas buscan salir ya que las lluvias las arrastran; o el agua las obliga salir de donde están. No se aconseja lanzar piedras o maltratarlas.

En varios municipios donde se han conocido estos casos de culebra en el estado Carabobo está San Diego como la zona sur de Valencia. Cuando camines por áreas donde hay monte ten siempre atento a la presencia de estas.

¿Qué hacer si me muerde una culebra?

En caso de ser mordido por una de estas especies tienes que ver bien sus características y ser llevado de inmediato a un centro de salud.

