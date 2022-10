Un nuevo reto en la plataforma de redes sociales TikTok enciende las alarmas; ya que se considera peligroso para las personas que deseen hacerlo.

El reto consiste en cerrar los labios con cinta adhesiva para impedir que respires por la boca durante la noche.

Ante la nueva hazaña en las redes sociales, el Dr. Raj Dasgupta, especialista del sueño y profesor asociado de medicina clínica en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, aseveró que “Si se padece apnea obstructiva del sueño, sí, esto puede ser muy peligroso”.

Según un estudio de la revista académica Lancet Respiratory Medicine, publicado en 2019, se cree que más de mil millones de personas de entre 30 y 69 años padecen esta enfermedad.

Expresó que “Hay pruebas limitadas sobre los beneficios de sellar la boca con cinta y yo tendría mucho cuidado, e incluso hablaría con un proveedor de atención médica antes de intentarlo”.

A pesar de las recomendaciones del especialista, en la red social se ha visto algunos videos de TikTok, hasta ahora la agencia CNN no ha podido comprobar que la práctica pudiera ser perjudicial de alguna manera.

De hecho, una mujer joven alega los beneficios del sueño reparador como razón para sellar sus labios cada noche. Y dijo que “Me tapo la boca con cinta adhesiva todos los días… Dormir bien es realmente importante contra el envejecimiento y verte y sentirte lo mejor posible”.

Otra mujer, señaló que este reto la ayudó a conciliar el sueño. El único inconveniente es perder dolorosamente el vello facial o de dañar los tejidos blandos alrededor de la boca.

“La verdad es que no lo sé. Lo vi en TikTok y no recuerdo cuáles eran los beneficios. ¡Pero me ayuda a seguir durmiendo!”, dijo.