Este domingo, se llevó a cabo la 46° edición de los People’s Choice Awards 2020; premiación que consta de diferentes categorías sobre películas, televisión y música.

El evento donde los fans deciden quiénes son las estrellas favoritas; se celebró en Santa Mónica, California. Contó con Demi Lovato como host oficial.

Asimismo, la entrega se realizó de manera virtual, con las celebridades presentes a través de videollamada; algunas figuras acudieron al lugar. Para realizar números musicales o para recibir menciones especiales.

Justin Bieber fue uno de los grandes protagonistas del evento, con un gran show; al igual que el dúo Chloe x Halle, Alison Brie, Bebe Rexha, Christina Hendricks, Sofía Carson, Tiffany Haddish y Tyler, the Creator.

Igualmente, uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando Jennifer López fue galardonada con el People’s Icon Award.

Sofía Vergara fue considerada como la mejor Actriz de comedia de este año y derrotó a Christina Applegate, Issa Rae, Kate McKinnon, Dan Levy, Jammela Jamil, Kristen Bell y Yara Shahidi.

Del mismo modo, entre los premios más importantes, se destaca la consagración de Bad boys for life como mejor película del año.

Stand de los besos 2 como la mejor comedia. Mulan, por su parte, se consagró como el mejor largometraje de acción y Hamilton como el mejor drama.

En cuanto a la televisión, Grey’s Anatomy se impuso como la mejor serie. Riverdale recibió la estatuilla al mejor drama y Never have I ever fue la mejor comedia.

Además, la popular serie, Outer Banks ganó del programa Bingeworthy Show de 2020. Como Reality Shows 2020 el ganador se lo lleva Keeping Up With The Kardashians.

No obstante, respecto a la música, Justin Bieber fue el mejor artista masculino y Ariana Grande se impuso en la terna femenina. El premio al mejor grupo fue para la popular banda BTS.

Artista de música country 2020, Blake Shelton; Artista Latino del Año Becky G; Artista Nuevo Doja Cat.

