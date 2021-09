A veces las adversidades te transforman, es la situación de un adolescente venezolano que perdió las chanclas pero encontró un negocio que le permitió ayudar a su familia.

Con tan solo 14 años, Andrés López desarrolló la habilidad de realizar chanclas con caucho viejo y así darles otra entrada de dinero a sus familiares.

Todo comenzó, cuando Andrés perdió sus ‘cholas’ (chanclas) jugando con sus amigos en las calles de la Ciudad Bolívar. De una necesidad, nació una idea innovadora que le ayudó a mejorar la difícil situación económica de su familia.

Durante una entrevista a Univisión Noticias, Andrés contó que todo comenzó porque vio a un vecino crear su propio calzado con la ayuda de su abuelo. Inmediatamente, investigó en internet y así aprendió a picar el caucho y fabricar las chanclas.

Fui aprendiendo a coser las ‘cholas’ (chanclas) con el mismo ‘nylon’ del caucho, fui buscando ideas para que se me facilitara picar el caucho, que es un poco difícil”.

Usa el caucho viejo para realizar las chanclas. Ese material lo recicla o lo compra en algunos comercios.

Su bastión, la familia

Andrés López señaló que «Desde mi mamá, mi hermano y mi abuelo, todos me ayudan, siempre me apoyan en lo que hago… Siempre que necesito algo mi familia me ayuda con las cholas, sacan de su tiempo, me dan ideas y me apoyan en lo que hago», detalló.

De hecho, su madre invirtió unos dólares para comprar el material que necesitaba el niño para iniciar su pequeña producción. Al principio, fue apoyado con sus conocidos y vecinos, quienes encargaron los primeros pares.

Andrés, lo que ha hecho es aplicar lo que aprendió con su abuelo, cuando estaba con él en el taller de carpintería y pasaban horas hablando.

«Mi abuelo era carpintero. Hacer la ‘chola’ es un trabajo totalmente a mano, todo ese trabajo es a mano. Siempre ellos (su familia) me han ayudado a hacer las cholas», dijo.

Precisó que “Mi hermano me ayuda a picar el caucho, mi mamá cose la parte la parte de la tira y yo hago todo lo demás».

Carla Cabrera, su madre, aseguró que «Estoy agradecida con Dios y con toda la gente que le ha enviado mensaje de cariño, bendiciones y apoyo».

En la actualidad, el negocio de Andrés está a punto de alcanzar los 40,000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrés Lopez (@andreslopez2607)

Sigue leyendo: Nicolás Maduro aprobó recursos para terminar obras de transporte que no…

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»