El caso del perro en Barquisimeto tiene otro problema en la actualidad; y es que el nuevo dueño del Jeep con el cual ejecutan los daños al canino él lo compró el año pasado. Sin saber nada del caso.

Esta semana Luis Guillermo Rodríguez, propietario del carro rústico indicó en Barquisimeto que el compró el Jeep en febrero del año pasado. Comentó que esta semana se sorprendió cuando una vecina le mostró el vídeo y era el carro con sus placas.

La grabación que se conoció esta semana se grabó el año pasado y dijo que el compró el rústico sin saber lo que habían hecho. Indicó que se ve como estaba el Jeep en ese tiempo y como está ahora. El carro permanece detenido y Rodríguez tuvo que ir en calidad de declarante.

Resaltó que ha recibido amenazas y que teme por su vida pero dijo a La Prensa de Lara que espera que la ley cumpla con los detenidos. Dijo que el compró el Jeep a Joseph Valentín Pérez Burgos uno de los detenidos por el caso de maltrato animal.

Caso del perro en Barquisimeto y el dueño del rústico

Comentó que algunas personas comenzaron a vincularlo con el caso sin ninguna base y por eso se defendió. Comentó que Pérez Burgos tenía en su poder los rines que tenía el Jeep en ese tiempo.

«No tengo nada que ver con maltrato animal, me han amenazado por redes sociales y por WhatsApp; y yo no estoy involucrado, no soy el tercer criminal que buscan». Dijo el nuevo dueño del Jeep.

El vídeo ha sido criticado fuertemente en las redes sociales y las autoridades están buscando al tercer involucrado en este sonado caso. En la grabación se ve a un hombre a bordo del Jeep pasar por encima al canino.

