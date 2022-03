Compartir

Muy preocupados quedaron los seguidores de Phil Collins, por el estado de salud del cantante y baterista. El icono de los años ochenta de la banda Génesis se vio muy aminorado en la despedida de los escenarios.

El sábado ofreció el último concierto donde apenas pudo cantar, con 71 años a cuestas dijo que ahora buscará un trabajo de verdad; en tono de broma. La mayoría de las canciones la cantaron los asistentes.

El vocalista era muy conocido en América Latina por aquella ola de música pop de los años ochenta; años en los que brilló como músico y donde la banda compartió escenarios con otras estrellas.

Collins nació 30 de enero de 1951 en Chiswick, Londres, Reino Unido, desde pequeño le gustaba la música. A finales de los setenta ya era una estrella del canto y de la batería; aparte de ser siempre un músico humilde.

Phil Collins se retira

Destacó que la salud le ha obligado a cambiar su ritmo de vida y que ya no toca la batería por los dolores de espalda. “Yo no hago nada -explicaba hace un tiempo a The Guardian- No entreno para cantar en casa, para nada. Los ensayos son práctica. Mi salud cambia las cosas, hacer los shows sentado cambia las cosas”.

Esperaba mejorar para retirarse con su hijo pero la salud se lo impidió, destacó en una entrevista. “Me gustaría tocar con él en el escenario, pero apenas puedo sostener un palillo de batería en la mano”, admitió.

