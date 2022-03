Compartir

Durante las últimas semanas se han intensificado los cortes eléctricos en todo el estado Lara. Tras esta irregularidad, desde las cuentas oficiales de Corpoelec se ha publicado diariamente una lista de los sectores que estarán dentro del Plan de Administración de Cargas, el cual tendría como objetivo, organizar el racionamiento eléctrico.

Sin embargo, los usuarios larenses han denunciado a través de las redes sociales que este listado no se está cumpliendo, ya que los cortes eléctricos no se registran de la forma que están planteados en el esquema. «Según el plan, el sector donde vivo no tendrá luz a partir de las 11:00 AM, son las 12:15 PM y hay luz. Creo que no es de fiar el plan»

Corpoelec instrumenta Plan de Administración de la Carga