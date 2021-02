En el programa Con el Mazo Dando transmitido el miércoles en la noche el diputado Diosdado Cabello reveló otra verdad. El plan para asesinar a Leopoldo López estaba orquestado por Antonio Ledezma.

Dijo Diosdado que en las manifestaciones de 2014 había un plan para asesinar a Leopoldo López; y su familia estaba al tanto. “Antonio Ledezma tenía un plan para asesinarlo”, dijo el diputado en su programa,

Comentó lo siguiente: “Va a ir al Parque del Este, y en el Parque del Este lo van a matar”. Destacó que Antonio Ledezma y López ahora viven “juntos pero no revueltos en Madrid”. Expresó que el papá del exalcalde estaba al tanto de lo que iba a ocurrir.

Destacó Diosdado que en ese tiempo ya el exalcalde y su familia tenían planes de asilarse en la embajada chilena. Dijo que nadie presionó a Leopoldo para que se entregara, “nadie lo presionó”.

Plan para asesinar a Leopoldo López

Expresó Diosdado Cabello sobre Juan Guaidó que no tiene manera de avanzar en la política. “Guaidó también es Bilingüe pues: él habla español y pendejada. Necesita un traductor ahí que lo ayude. Es un problema para la oposición, Juanito Alimaña. No va a avanzar, ni un milímetro. No tiene manera de avanzar», dijo.

En su programa Diosdado también habló de las personas que denunció en semanas recientes. “Yo eso lo entregué para su investigación”, dijo que el entregó las pruebas al director del Sebin; quien en su debido tiempo entregará las pruebas.

«Hay gente que les encanta andar con escoltas, trancando calles, abusando de los demás» (…) Eso no es correcto, no es una forma de ser revolucionario, no es»; dijo Diosdado sobre algunas autoridades que hay en el país.

Aplaudió la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en el país por parte del gobierno venezolano. Dijo Diosdado que los embajadores son para estrechar lazos no son para conspirar contra gobiernos.

En cuanto a la campaña política que ya la oposición está haciendo para las elecciones de alcaldes y gobernadores tuvo palabras. “A pesar de tantos años Henry Ramos Allup no cuaja, no pega una en política”; dijo.

