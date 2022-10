Compartir

El Plan Rumildo en Carabobo viene pronto y ya hoy se presentaron las imágenes oficiales. Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Rafael Lacava en sus redes sociales la mañana de hoy.

Este plan para el mejoramiento de manejar en la ciudad y en toda la entidad ya se está preparando. Como ha dicho el mandatario regional a través de sus redes sociales el mismo es para crear conciencia cuando se está en las vías.

Desde hace al menos dos años los accidentes de tránsito, irrespeto a las señales del semáforo. Como exceso de velocidad y consumo de alcohol cuando se maneja se ha visto en las vías carabobeñas.

Hoy Lacava dijo en sus redes lo siguiente: “Después no digan, que no avisé, ya saben”. Hasta ahora no se ha especificado por donde empezará dicho plan; se ha hablado de cámaras y vigilancia en la ciudad.

Por otro lado, se ha comentado de multas, pero las mismas no han sido anunciadas por el gobernador. Mientras tanto si se llama a la conciencia de los conductores para manejar con cuidado. El objetivo es cumplir con los establecido en las leyes de tránsito.

Plan Rumildo en Carabobo

Medios de comunicación han puesto su granito de arena para crear conciencia en los conductores para bajar los índices de accidentes. Desde diciembre de 2020 los mismos fueron aumentando poco a poco en el estado.

Se ha visto una alta tasa de accidentes, como de colisiones y se espera que con dicho plan esto pueda mejorar lo actual. Mientras tanto se hace el llamado a los motorizados a portar su casco como ropa adecuada.

De igual manera, aquellos conductores que van en su vehículo liviano, además de los que van camión o gandola deben portar el cinturón. Maneja también cumpliendo los límites de velocidad en el estado.

