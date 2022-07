Compartir

La plataforma de Banesco presenta problema en la actualidad y los clientes se quejaron debido a que sus cuentas amanecieron en cero. Mucho de los pagos móviles que hicieron ayer se regresaron.

De igual modo, algunos clientes se quejaron de que el problema comenzó en horas de la noche. El alto número de clientes que tiene la entidad bancaria espera una respuesta de lo sucedido. “Hoy mi cuenta amaneció con 0,0bs y me dice que hubo transacción reversa”; dijo una de las personas en la red social Twitter.

“Hoy amaneció mi cuenta Banesco en 0 me reversaron todos lo pago móvil que me hicieron ayer que pasa que no dan respuesta Banesco”, destacó uno de los clientes. La mañana de hoy la entidad bancaria se encuentra en tendencia.

Plataforma de Banesco

“Mi cuenta también sufrió con su fallo. Quede sin fondos por dos «reversos» que no se a que se deben ni de donde salieron. Por favor den respuesta a esta situación”; resaltó otro de los clientes.

La respuesta de la directiva

En estos momentos nuestro equipo de tecnología atiende una incidencia presentada con unas operaciones a través del servicio de Pago Móvil. Esperamos superarla en breve. Pedimos disculpas por los inconvenientes causados. Actualmente el servicio se presta regularmente. pic.twitter.com/FuYQQcLnJE — Banesco Banco Universal (@Banesco) July 29, 2022

