¿Por qué al cantante de rock, Jim Morrison le decían “El Rey Lagarto”?

Jim Morrison, el vocalista de la legendaria banda de rock “The Doors” era uno de esos artistas compuestos de fuego. Al igual que Kurt Kobain o Amy Winehouse, sus cuerpos no los soportan. Por eso se consumen en llamaradas de fuego creador y desaparecen de la Tierra para marchar a sus turbulentos paraísos de poesía.

Morrison nació el 8 de diciembre de 1943 en Melbourne, Florida. Fue poeta de vocación y escribía recurrentemente sobre la muerte. Las fuentes de su alma eran Nietzsche, Rimbaud, Kerouac y Ginsberg.

Jim Morrison Rey

Fundador del grupo The Doors, Jim Morrison se transformó en leyenda luego de su fallecimiento a los 27 años. Fue una figura llamativa y única que quedó en los anales del rock para siempre.

Su apodo del Rey Lagarto se debe a su poema musicalizado “Celebration of the Lizard” (Celebración del Lagarto). En uno de los versos, el músico dice: “I´m the lizard King, I can do anything” (Soy el rey lagarto, puedo hacer lo que sea). De allí en adelante Jim Morrison encarnaría el mágico simbolismo de esta flexible criatura de la aridez.

Icono rebelde

Jim Morrison se convirtió en un icono propio de la rebeldía de esos años. En un momento se le acusó de enseñar los genitales en plena actuación. Morrison fue el primer artista en la historia del rock en ser arrestado en el escenario durante un concierto.

En 1971, decidió abandonar la música y refugiarse en París, donde se dedicaría por completo a su mayor inclinación: la poesía. Tiene tres libros de poemas: The Lords, The new creatures y An american prayer.

Homenaje reptil

En 2013 un grupo de paleontólogos descubrió los restos de uno de los lagartos más grandes que existió en la Tierra. Lo bautizaron Barbaturex Morrisoni, en honor al músico.

Jim Morrison, falleció el 3 de julio de 1971 de un ataque al corazón según su acta de defunción. Sin embargo, otros han relacionado su muerte con sobredosis de drogas o suicidio.