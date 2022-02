Compartir

El coronavirus no ha pasado, ahora más que nunca debemos cuidarnos y portar el tapabocas si vas de viaje. Conductores y colectores destacan que entre las rutas del centro del país las personas siguen incumpliendo las normas.

Destacan que hay personas que portan la mascarilla debidamente pero otros quieren viajar sin la misma. Los colectores y conductores dijeron que los pasajeros se molestan por el llamado de atención, el cual se hace por su salud.

Expresaron que las rutas donde más se incumple las normas de no portar el tapaboca en las rutas de Caracas a Valencia; Maracay a Caracas o Valencia Puerto Cabello. Le hacen un llamado a los pasajeros a seguir cumpliendo las normas.

Por su parte los pasajeros se quejaron que anteriormente aplicaban alcohol o antibacterial en los terminales pero ya no. Otros se molestan ya que si no llevan el tapabocas puesto no pueden subir a la unidad.

Porta el tapaboca si vas de viaje

De igual modo, los colectores dijeron que se está llevando pasajeros sentados y que todos deben de estar protegidos. Comentaron que el virus no ha pasado y que si todos colaboramos los casos pueden bajar.

“Uno les hace un llamado de atención a los pasajeros y creen que lo hacemos por algo malo; lo hacemos por su salud y la de los demás”, dijo Heyber Castellanos, colector. Destacó que no se debería de bajar la guardia ante el COVID 19.

