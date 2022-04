Compartir

La temporada de mango en Venezuela tiene ya un tiempo y esta fruta es una de las favoritas en el país. De hecho, está entre las más vendidas y ahora como una de las más buscadas por sus múltiples propiedades.

No debemos olvidar todos los beneficios que hay en su interior, hasta la concha es buena y debes aprovecharla. Este lo consigues entre uno y dos bolívares en la actualidad y el kilo lo encuentras entre cuatro y cinco; hay sus ofertas, y te lo recomendamos ampliamente.

Es una fruta que no te va a engordar pese a ser dulce solo tiene 202 calorías de modo que un pedazo no te hará daño. Este es sano completamente no tiene colesterol, grasa o sodio, aparte de que contiene muchas vitaminas.

Lo consideran incluso una fruta de las que no debe faltar en el menú de esas parejas que se quieren; la misma es afrodisíaca. Debes comerla siempre como quieras y en todas sus presentaciones; pequeño, grande y hasta el injerto.

Temporada de mango en el país

Es considerada una súper fruta, o un súper alimento por sus múltiples propiedades. Además es rico en fibra, comiéndolo tendrás muchos aportes a tu organismo; como también buenos resultados si eres atleta.

Nuestro país es uno de los productores de esta fruta la cual llegó al continente de la mano de Cristóbal Colón y a lo largo de estos siglos se ha multiplicado. De hecho, además de la fruta sus hojas son excelentes en infusiones.

Si estas embarazada te va ayudar mucho, claro puedes consultarlo a tu médico para ingerirlo. Además si tienes niños déjalos que coman todos los que quieran, ni te imaginas como los va a ayudar en su crecimiento.

Además de esta fruta como siempre te recomendamos hacer ejerció, ir al médico, consulta tu presión arterial, consume agua. Algo muy importante mantén tu estado de ánimo siempre en positivo.

