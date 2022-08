Compartir

El precio del dólar BCV oficial se ubicó anoche en un valor de 7,83 bolívares en el rubro de las monedas internacionales. Cabe destacar que este valor es el autorizado por el Gobierno Nacional para transacciones en moneda internacional. Mientras que el euro se ubicó en 7,81.

El dólar en su versión paralela se encuentra hoy a las nueve de la mañana en un valor de: 9,18. El mercado cambiario venezolano en la actualidad busca mantener la estabilidad.

El valor del precio del petróleo a nivel internacional se ubicó en un precio de 100 dólares con 96 centavos. Cabe destacar que los expertos internacionales han comentado que el mismo pudiera tener un alza en los próximos días.

Subió también el valor del petro a nivel nacional, se esperaba que la moneda virtual subiera poco a poco. Pero esta cerró ayer en 420 bolívares digitales, muchas personas se están motivando a comprarlo.

Precio del dólar BCV y paralelo hoy 26 de agosto, hay que alejar la palabra “crisis”

Para generar confianza en Venezuela y en su economía hay que alejarnos de la palabra “crisis”; palabra que en los últimos 42 años ha venido tomando al país poco a poco. En los años ochenta se hablaba de esta y siempre ha estado en la palestra.

Es verdad que la misma no se puede alejar así de la noche a la mañana, pero es importante alejarla con hechos y no con dichos. Venezuela tiene un valor y un potencial enorme para salir adelante; no solo por los recursos también por su gente.

Muy importante es cambiar la palabra “crisis” por la palabra “confianza” la cual da mayor valor a nuestro país. Hoy cierran los mercados cambiarios y viene el noveno mes del año el cual sin duda vendrá cargado de cosas buenas.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»