Para hoy jueves 21 de octubre de 2021 el precio del dólar paralelo se cotiza sobre los cuatro bolívares; ayer tuvo un leve repunte en horas de la tarde. Para hoy a las nueve de la mañana su valor es el siguiente: Bs. 4,32.

Mientras que la divisa norteamericana en su versión oficial se cotiza para hoy jueves en un costo de 4,17. El valor del euro, otra de las monedas que vemos en el país está hoy en 4,86 bolívares digitales.

El barril de petróleo podría cerrar esta semana en un costo de 84 dólares por barril; estiman que podría llegar a 90 dólares pronto. Este mantiene su presencia ante el mundo a pesar del avance de otras alternativas de combustible; y energía.

Hoy jueves el valor del pero se cotiza sobre los 233 bolívares digitales; se estima que el noviembre y diciembre el mismo pueda aumentar. De igual modo, la moneda digital creada por el gobierno es muy buscada a la hora de pagar la gasolina.

Precio del dólar paralelo, piden derogar impuestos a patrimonios en Caracas

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, Leonardo Palacios, exigió la derogatoria inmediata; del Impuesto a los Grandes Patrimonios, por ser una exacción injusta, regresiva e inflacionaria, poco técnica y que afecta la inversión nacional y extranjera.

“El Impuesto a los Grandes Patrimonios tiene, además del pecado original señalado, el de pretender gravar; a supuestos contribuyentes especiales, que es una categoría registral y con carácter de mejorar y hacer más eficiente la gestión tributaria, que son designados por inflación y no por la esencia propia de ser contribuyentes”.

Asegura que esa distorsión, ha llevado a que muchos venezolanos sin serlo, sean sujetos pasivos de este impuesto. Palacios explica que las personas que no tengan renta o tenga activos que no producen la renta necesaria; se ven obligadas a imponer de la renta que deriva de los enriquecimientos o ingresos que obtienen con sus actividades económicas, para pagar un impuesto que no debe causarse.

Además se someten activos, que por regulaciones administrativas de sectores especiales se encuentran afectados o congelados, al pago del IGP para garantizar obligaciones en materia de determinación financiera o de seguros, “lo cual por supuesto desdibuja la esencia de lo que es la propiedad”.

