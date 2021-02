El lanzador venezolano Eduardo Rodríguez se mostró sólido en las prácticas de bateo en vivo que efectuó este martes con los Medias Rojas de Boston en los Spring Training, en lo que se resultó el primer bullpen que superó el Covid-19 y posteriormente un miocarditis que le obligó a perderse la temporada 2020.

Rodríguez efectuó tiros con facilidad contra un grupo de compañeros de equipo; entre los cuales se encontraban J.D. Martínez y el puertorriqueño Christian Vázquez

«No se estaba esforzando y la bola le sale de la mano como antes. Tratándose de un muchacho que no compitió y que no lanzó el año pasado, lo vimos igual que en los entrenamientos del 2019. Personalmente, me alegro por él. No le resultó fácil el año pasado y el que pudiera llegar y efectuar las cosas como cualquier otro jugador es bueno para él», expresó al respecto el manager de los Medias Rojas, Alex Cora.