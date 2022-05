Compartir

Con el objetivo de preparar a modelos sociales, integrales y con actitud, se realizará por primera vez en Valencia, el concurso regional “The Model Carabobo” (TMC); para elegir a los representantes masculinos y femeninos que irán a la isla de Margarita a representar al estado en el certamen nacional.

Pedro Tovar, director regional del TMC expresó que el concurso es una plataforma para proyectar el talento carabobeño; y que busca romper los estereotipos que se han creado en el mundo de la moda y de los certámenes nacionales e internacionales.

“Nosotros somos el primer concurso regional que se hace del The Model Venezuela, su primera edición fue todo un éxito; gracias a eso y a la proyección que le dieron a los modelos y ganadores quisimos ser partícipe de este año teniendo la franquicia de Carabobo”, comentó Tovar.

The Model Carabobo

El casting virtual ya está abierto, los requisitos que la organización establece son: chicos y chicas de 14 a 24 años de edad, sin límite de estatura, buena figura; deben enviar una foto close-up, de cuerpo completo, en traje de baño y sus datos personales al correo [email protected]

En esta edición del certamen se seleccionarán a los merecedores de las categorías The Model Fitness, The Model Fotografía y The Model Carabobo; para mayor información puedes comunicarte a los números (0424) 457.39.45 – (0424) 474.53.85 y a través de su cuenta de Instagram @Themodelcbbo.

