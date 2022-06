Compartir

Hay jugadores prometedores de los que oímos hablar a menudo y otros que están más escondidos, pero que en poco tiempo podrían sorprender a los aficionados al fútbol surgiendo de la nada. Echemos un vistazo a las ocho figuras más interesantes de la selección venezolana de fútbol.

Wulker Farinez

El portero caraqueño de 24 años jugó en Colombia con la camiseta de Millonarios hasta 2020, año en el que se mudó a Europa, al Lens, con solo 21 años ya era una certeza en el fútbol venezolano. Hasta los 14 años fue delantero, luego descubrió que era un acróbata y, aunque medía poco más de un metro ochenta, se convirtió en portero. Es ágil y tiene capacidad de reacción, así consigue compensar la estatura inferior a la media. Ya ha alcanzado la madurez y tiene lo necesario para hacerse un nombre en el fútbol europeo en los próximos años.

Jan Hurtado

Delantero central móvil pero bien estructurado, jugó el Mundial Sub 17 de 2017, arrastrando a la selección venezolana a la final del torneo. Nacido en El Cantón, Hurtado empezó en el fútbol en el Deportivo Táchira, uno de los clubes más representativos del fútbol en Venezuela, con el que debutó como juvenil en la primera división de su país. En un momento de su carrera, decidió aceptar la oferta de Gimnasia Y Esgrima La Plata, equipo argentino. En 2020 fue comprado por Boca Juniors, en la segunda mitad de la temporada 2019/2020 fue vendido a préstamo al RB Bragantino brasileño, donde juega actualmente. Es un delantero físicamente fuerte que trabaja duro para el equipo, luchando constantemente. Es bueno haciendo avanzar al equipo, protegiendo el balón en la zona ofensiva.

Jefferson Savarino

Jefferson Savarino nació en Maracaibo el 11 de noviembre de 1996, fue dos veces campeón del estado de Minas Gerais y juega como extremo derecho. Se hizo un nombre en el Zulia, jugó en Estados Unidos con el Real Salt Lake. El Atlético Mineiro lo compró a principios de febrero de 2020 por 1,8 millones de euros, hace un mes fue recomprado por el Real Salt Lake. Agilidad, sprint, cortes. Fue el mejor extranjero del ‘Brasileirão’.

Yangel Herrera

Cuando el Manchester City lo compró al Atlético de Venezuela en el verano de 2017, Yangel Herrera no era más que una promesa recién llegada de un exitoso Mundial sub 20. El City Football Group intuyó su potencial. Tras unos años de claroscuros, el talento de La Guaira empezó a jugar en la Liga. Su cualidad más desarrollada era su velocidad de pensamiento, ayudado por un físico no especialmente desarrollado pero dinámico y elástico. Tras su cesión en préstamo al Granada, Herrera se convirtió en una institución. Nacido en 1998, el centrocampista adquirió un par de experiencias importantes antes de mudarse a Granada.

La primera fue en el New York City FC, una de las franquicias pertenecientes a la cartera del City Football Group, con el que se familiarizó con un fútbol más físico y superior al venezolano. Después de dos años, el City lo envió al Huesca, con el que Herrera descendió. Granada representó la dimensión adecuada, un crecimiento dentro del cual el jugador mejoró en fundamentos como el manejo de la fase de no posesión. Jugó la temporada 2021/2022 en el Espanyol y, a pesar de que los catalanes estaban dispuestos a renovar su préstamo, el Manchester City decidió temporalmente traerlo de vuelta a la base.

Cristian Casseres Jr.

Cásseres Jr se ha hecho un hueco como titular en todos los partidos de Venezuela en la Copa América 2021, jugando como extremo izquierdo. Un papel diferente al que desempeña en la MLS, con los New York Red Bulls, donde juega como centrocampista, es en esta posición donde se encuentra en su mejor momento, con pases y regates efectivos incluso en zonas «calientes» del campo que le permiten crear superioridad numérica, todo esto combinado con inserciones peligrosas. Su ídolo es Iniesta, aún queda mucho camino por recorrer, pero la curiosidad por verle jugar en Europa es grande.

Nahuel Ferraresi Moreirense

Este joven defensor central actualmente juega en Portugal, en el Estoril Praia, cedido por el Manchester City. Comenzó su experiencia en la Primeira Liga portuguesa con el Moreirense, equipo al que llegó cedido en agosto de 2020. Anteriormente jugó en el Torque, en Uruguay, con el que coleccionó 14 partidos tras incorporarse al club en agosto de 2017, mientras que su carrera comenzó en Venezuela, en el Deportivo Táchira. Según las últimas noticias de la selección de fútbol de Venezuela, también jugará el amistoso contra Arabia Saudí.

Christian Makoun

El Charlotte FC ha adquirido al defensor Christian Makoun, procedente del Inter Miami CF, a principios de enero de 2022. El jugador de Naguanagua ha sido convocado a la selección de Venezuela para varios partidos de clasificación de la Conmebol para la Copa del Mundo de este ciclo. Makoun llegó al Inter Miami en agosto de 2019 procedente del Zamora FC.

Miguel Ángel Navarro

Adquirido desde el Deportivo La Guaira el 27 de enero de 2020, Navarro, de 20 años, juega en el Chicago Fire. Ha disputado más de 60 partidos con su ex club en la primera división de Venezuela desde que comenzó su carrera profesional en 2017. En 2017, Navarro firmó con el Deportivo JBL del Zulia en Venezuela para comenzar su carrera profesional. Tras fichar por el Deportivo La Guaira en 2018, disputó 46 partidos en dos temporadas, incluyendo una participación en la Copa Libertadores de 2019, en el mismo año disputó siete partidos con la selección venezolana sub-20 durante el Sudamericano sub-20.

Quién sabe si estos jugadores serán capaces de llevar a Venezuela a su primera clasificación para el Mundial. Para ver los partidos de fútbol donde juegan estas promesas venezolanas se puede navegar por las páginas web que transmiten los partidos.

Noticias24Carabobo

Continúa leyendo: Wuilker Fariñez sufrió esta terrible lesión