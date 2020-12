Disney viene con todo, la compañía anunció sus próximos proyectos para 2021; entre ellas nuevas series de Marvel, Star Wars y Pixar. Esto para impulsar a la plataforma de streaming Disney+.

Además, revelaron los trailers de «Loki», «WandaVision», «Falcon y el Soldado de Invierno», la serie animada ‘What if»; «Ms. Marvel».

Asimismo, los proyectos de Disney para 2021, el cual podría debilitar a otros competidores; se encuentran 10 series de Marvel, 10 de Star Wars, 15 producciones live-action de Disney.

Series realizadas por Disney Animation y el estudio Pixar; también prometen otras películas live-action de Disney, de Disney Animation y Pixar lanzadas directamente en el streaming.

Series de Marvel

Pues, la fase 4 del MCU comienza con WandaVision; que se estrenará en Disney + el 15 de enero, y continúa a lo largo de 2021 con nuevas películas, como Black Widow.

Falcon y el Soldado de Invierno, en este video vemos una intensa persecución y la serie serie se puede disfurtar 19 de marzo de 2021 por Disney+.

Por su parte, presentan el tráiler de Loki; Tom Hiddlestone está de vuelta en el papel y veremos las aventuras que tendrá después de robar el teseracto en ‘Avengers: Endgame’. Disponible en mayo de 2021.

La serie animada «What if…» también recibió su primer trailer. Esta serie animada explorará los sucesos del UCM desde otras perspectiva.

Pues, también esta el live-action de Ms. Marvel, heroína que es fan de la Capitana Marvel. Serie que estará disponible a finales de 2021.

Entre otros estrenos revelaron que Brie Larson regresa como Carol Danvers en Capitana Marvel 2 y puede verse en los cines el 11 de noviembre de 2022.

Finalmente, Marvel Studios publicó su calendario de los próximos estrenos: Hawkeye, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. She-Hulk, Secret Invasion, Ironheart

Series de Star Wars

Igualmente, en tanto a las series de Star Wars llegan; The Mandalorian temporada 3; se estrenará en Navidades de 2021 y finalizará en 2022.

Ahsoka Tano, la togruta que fue padawan de Anakin Skywalker; tendrá su propia seria live-action de la mano de Jon Favreau y Dave Filoni, quien trajo al personaje al universo Star Wars.

Del mismo modo, Rangers of the New Republic, ambientada en la línea temporal de The Mandalorian; y contando la historia sobre la Nueva república, el estado político después de la caída del imperio en el universo de Star Wars.

Cassian Andor, será estrenada en 2022, la serie contará con 12 episodios y nos contará los inicios de la rebelión.

Obi Wan Kenobi, la serie de una sola temporada contará con Ewan Mcgregor; y nos traerá de regreso a Hayden Christensen como Darth Vader. Diez años después de los sucesos de la venganza de los sith.

The Acolyte, nueva serie del universo Star Wars está en producción por parte de Disney; la cual se basará en el final de la Alta República. Donde veremos a un usuario de la fuerza acercarse al lado oscuro de esta.

Star Wars: The Bad Batch, llega en 2021 y es una serie animada basada en los personajes presentados en la serie de The Clone Wars.

Star Wars: Visions, serie anime de Star Wars que explorará historias a lo largo del universo al estilo japonés. Lando, actualmente, se encuentra en primeras etapas de desarrollo.

Star Wars: Rogue Squadron, será estrenada en 2023. Basada en dos pilotos de Starfighters. Aún se desconoce la mayoría de detalles sobre la película.

Película de Star Wars por Taika Waititi, en etapa de desarrollo. Además, relevaron que Lucasfilm se encuentra en preproducción de la próxima entrega de Indiana Jones.

